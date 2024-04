Gli eventi da non perdere alla Biennale di Venezia

(Di sabato 20 aprile 2024) Apre oggi al pubblico — fino al 24 novembre 2024 — la 60esima Esposizione Internazionale d’Arte dal titolo Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, a cura di Adriano Pedrosa e prodotta ddi. Il titolo è tratto da una serie di lavori realizzati a partire dal 2004 dal collettivo Claire Fontaine, nato a Parigi e con sede a Palermo. «L’espressione Stranieri Ovunque – spiega Adriano Pedrosa - ha più di un significato. Innanzitutto, vuole intendere che ovunque si vada e ovunque ci si trovi si incontreranno sempre degli stranieri: sono/siamo dappertutto. In secondo luogo, che a prescindere dpropria ubicazione, nel profondo si è sempre veramente stranieri». La Mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale in due nuclei distinti: Nucleo Contemporaneo e Nucleo Storico. «Il ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di sabato 20 aprile 2024. Il weekend entra nel vivo già dalla mattina presto con la Sprint Race del GP della Cina di Formula ... (sportface)

Il concerto di Elio (accompagnato da un'orchestra di musica classica) - Mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 l’Orchestra Milano Classica salirà nuovamente sul palco di IBM Studios con il programma “Animali da palcoscenico”.milanotoday

Torna “Filo per Filo Segno per Segno", il festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza - Torna Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro con il desiderio di offrire uno sguardo bambino sul mondo e sul futuro ricco di c ...riminitoday

“30 libri in 30 giorni”: al circolo Empedocleo si presenta “Raccontami Agrigento” - Si conclude ad Agrigento l’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” edizione 2024 che ha visto presentare, in giro per la Sicilia, dal 23 di marzo fino al giorno antecedente il 23 aprile, data ...agrigentonotizie