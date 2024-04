Giuri è già nel cuore della città | Fortitudo - si può andare lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Esperienza e qualità al serviziosquadra. Arrivato a pochi giorni dalla chiusura del mercato da Treviglio, nello scambio ha che portato Nicola Giordano a fare il tratto inverso, Marcosi è già immerso nell’atmosferae di Bologna.come va? "Molto bene, sto proseguendo il mio ambientamento, ma ho trovato una società solida, un bel gruppo che sta facendo un’annata straordinaria, con il secondo posto che lo certifica". Dopo due settimane di lavoro, è stato facile per lei inserirsi in squadra. "Sì anche perché ho trovato uno staff molto preparato, e dei nuovi compagni che, da avversario, conoscevo e avevo già affrontato". L’unico con cui aveva giocato era Aradori, ai tempi delle nazionale giovanili. "Esatto, americani a parte, gli altri me li ero trovati di ...