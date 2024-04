Giulia Salemi spiega come lei e Pierpaolo Pretelli hanno superato il loro periodo di crisi e perché non smentiva i gossip sul web

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 aprile 2024), in un’intervista rilasciata a VanityFair, hatohalacon, al quale è legata da circa tre anni. La conduttrice e modella – che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di esperta dei social in occasione della settima edizione del Grande Fratello Vip – ha ammesso che la relazione con, nata durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini quando entrambi vi partecipavano da concorrenti, ha attraversato momenti complicati: In una relazione ci sono sempre tre fasi: l’entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà, e la. Noi abbiamo affrontato quest’ultima, e abbiamo capito che avevamo due ...