Giulia De Lellis altro che Damante | ufficializzata la storia con Giano - fratello di Diana Del Bufalo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Sembra ormai evidente che ci sia un nuovo uomo nella vita diDee non è l’excome tanti fan speravano e a farle battere nuovamente il cuore sarebbe arrivato infattiDel, noto antiquario romano, protagonista della serie su Nove Cash or Trash – Chi offre di più, ma soprattuttodella più notaDel, attrice. Le indiscrezioni erano cominciate circa due settimane fa, quando i due avevano cominciato a condividere diversi scatti insieme. Il primo di questi vedevain una trasferta a Roma, e veniva inquadrata alla guida in unasu Instagram sul profilo dell’affascinante. Le voci si sono susseguite per un po’ di tempo, fino a quando ...