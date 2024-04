Giro Romandia 2024 | percorso e start list

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) Dal 23 al 28 aprile si svolgerà il, prologo ald’Italia, giunto alla settantasettesima edizione. La corsa elvetica sarà articolata su sei tappe, tra cui due cronometro, due tappe intermedie e due di altura.: ILSi parte da Payerne con una cronometro individuale alla quale seguirà una tappa per velocisti con arrivo nei pressi di Friburgo. La terza frazione vedrà il traguardo a Les Marecottes e potrebbe già delineare le gerarchie della corsa. Dopodichè altra cronometro individuale di Oron-la-Ville, prima della quinta frazione, quella decisiva, con l’arrivo in salita a Leysin. In chiusura, la passerella finale con partenza ed arriva a Vernier, poco distante da Ginevra LE TAPPE 1a ...