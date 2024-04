Giovanna Sannino - Carmela di Mare Fuori | Mio padre fu arrestat - era accusato di corruzione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 aprile 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,, attrice che interpreta il ruolo dinella serie tv, ha raccontato l’adolescenza segnata dall’arresto del, ex sindaco di un comune in provincia di Napoli: “Ha patteggiato ma quel reato non lo ha mai commesso”.