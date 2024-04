Giornalismo - la voce del silenzio Focus su guerr - potere mafioso e il ’sistema che uccide le donne’

(Di sabato 20 aprile 2024) Giornata di grandissima attualità ieri al Festival del, dove i fatti dia irrompono con tutta la loro forza. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha infatti lanciato dal Festival un appello mondiale in solidarietà con i giornalisti di Gaza. Si è osservato un minuto diper il tributo inimmaginabile e il sacrificio umano dei reporter palestinesi per tenere informata la comunità globale. All’esterno della Sala Notari, gli speaker e il pubblico hanno poi partecipato a un photo-mob di solidarietà con i giornalisti di Gaza. Intanto oggi la manifestazione si avvia alla quarta e penultima giornata. Il palinsesto è ricco. Tra i temi tornano lee, i diritti violati delel donne, la mafia. Le voci degli oppositori russi finiti nel mirino della repressione di Putin si fanno sentire a ...

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 E’ scomparsa la giornalista Debora Borgese. Ci conoscevamo da molti anni, come accade spesso per tutti quelli che facciamo questo mestiere a Catania. Di te, ho ... (dayitalianews)

Giornalismo, la voce del silenzio. Focus su guerre, potere mafioso e il ’sistema che uccide le donne’ - Appuntamenti di notevole valore alla quarta e penultima giornata della manifestazione con il premio Nobel per la Pace Maria Ressa, Roberto Saviano, Luciana Borsatti, Maria Giuseppina Pacilli, Matteo B ...lanazione

Sam McAlister e l'intervista-scoop al Principe Andrea: “Ecco come ho smascherato Buckingham Palace” - Per 12 anni Sam McAlister è stata una giornalista di spicco della BBC, nota per il suo acume investigativo e la sua determinazione nel portare alla luce verità scomode. In questa intervista svela dett ...vogue

Giornalismo, quale futuro. Quattro giorni di dibattiti al Festival di Perugia - Sarà la guerra uno dei temi centrali della diciottesima edizione della rassegna. L’organizzatrice Ciccone: "Tutto è cambiato, i social hanno dato voce e potere".lanazione