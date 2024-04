Gino Strada - la marcia delle scuole Torino e Sesto unite nel ricordo

(Di sabato 20 aprile 2024) Due anni fa, l’istituto comprensivo 2 diFiorentino è stato intitolato a. Un omaggio al medico chirurgo e fondatore di Emergency. "Lavorare per un mondo di pace è la miglior cosa che si può fare per le generazioni future", diceva. E ora i "suoi" ragazzi di, a due anni da quella intitolazione, vogliono festeggiarne il compleanno onorando il valore della pace e dell’azione dei cittadini nell’affermazione dei diritti. Il 22 aprile, in contemporanea con l’istitutodi, marceranno per la pace: dalle 9 alle 12 studenti, personale scolastico e famiglie partiranno da piazza De Amicis per sfilare fino al Parco dell’Oliveta dove condividere una celebrazione in streaming con gli amici di. ...

