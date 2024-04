Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli sul podio in Coppa del Mondo Primo acuto azzurr - Varfolomeev imbattibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)ha conquistato uno splendido terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la terza tappa delladel2024 di. La fuoriclasse marchigiana, già terza a metà gara, è riuscita a conservare il piazzamento dopo aver eseguito un esercizio positivo con le clavette (32.950: 16.3 il D Score, 8.2 per l’esecuzione, 8.5 di pannello A, mezzo decimo di penalità, quarto punteggio di giornata) e aver faticato con il nastro (29.450: 13.9 per le difficoltà, 7.55 per l’esecuzione, 8.0 di A Score, 15mo punteggio). La ribattezzata Formica Atomica, che ieri aveva ottenuto 34.200 al cerchio e 34.100 con la palla, ha totalizzato un punteggio complessivo di 130.700 ed è riuscita a salire suldell’all-around per la prima volta in ...