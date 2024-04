Giffoni Film Festival regolarmente al via - l’annuncio di Gubitosi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) “Possiamo finalmente dirlo: siamo pronti per #54 che si svolgerà dal 19 al 28 luglio. Non vediamo l’ora di realizzare una grande edizione. Nelle nostre intenzioni dovrà essere davvero memorabile, che faccia totalmente dimenticare le incertezze e le preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Iniziamo da martedì 23 aprile con i sorteggi di tutte le giurie che compongono il, la carica dei circa 5mila giurati, provenienti da tantissime città e paesi di Italia e da 45 nazioni. Sono loro il motore di tutto. Seguirà la selezione dei 250 ragazzi che animeranno una delle sezioni più importanti, la Impact, un vero e proprio laboratorio di idee e uno spazio libero di elaborazione del pensiero. Via via presenteremo tutte le tessere di quel bellissimo mosaico che è: dalle anteprime nazionali e internazionali ...