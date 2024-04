Giancarlo Galan - l' ex ministro | Pensai al suicidio con una scatoletta di tonno Non ho più null - vivo nel bosco La rivelazione su Ruby e Berlusconi

PADOVA - Il processo per trovare il tesoro nascosto dell'ex presidente della Regione Veneto , Giancarlo Galan , si è sciolto come neve al sole. I quattro imputati, ieri mattina, davanti al... (ilgazzettino)

Giancarlo Galan, l'ex ministro: «Pensai al suicidio con una scatoletta di tonno. Non ho più nulla, vivo nel bosco». La rivelazione su Ruby e Berlusconi - Anni fa in Veneto lo chiamavano il Doge: Giancarlo Galan, l’ex ministro del governo Berlusconi e presidente di Regione, coinvolto nello scandalo del ...msn

Galan: “Al processo Ruby ho testimoniato il falso: non avevo sentito Mubarak e Berlusconi parlare della ragazza” - Giancarlo Galan, l’ex ministro berlusconiano e governatore del Veneto, coinvolto dieci anni fa dallo scandalo del Mose è stato intervistato dal Corriere della Sera. Al quotidiano racconta la sua nuova ...informazione

Ex presidente del Veneto Giancarlo Galan: "Non ho più nulla e ho pensato al suicidio". La risposta alle accuse - Giancarlo Galan, a dieci anni dallo scandalo che lo ha travolto, si è raccontato in una lunga intervista in cui ha rivelato di aver pensato al suicidio.notizie.virgilio