Ghiott Dolciaria - chiusa la vertenza Posti di lavoro e produzione in salvo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) I cantucci sono salvi. O meglio, più che i cantucci, gli otto dipendenti, di cui sette donne, delladi Sambuca a Barberino Tavarnelle hanno un futuro. Nelle scorse ore, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il quale Pure Stagioni, azienda fiorentina specializzata in marmellate di alta gamma, ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda darelativo alladi biscotti della tradizione toscana. Obiettivo dell’azienda specializzata in confetture e marmellate artigianali, è rilanciare le attività che hanno caratterizzato la realtà produttiva fiorentina da oltre 70 anni, ovvero ladi cantuccini alle mandorle, i famosiini, e di altri prodotti dolciari di alta qualità della tradizione toscana in ...