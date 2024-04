(Di sabato 20 aprile 2024) Attenzione al derby in serie B2 femminile.stasera alle 21palestra Anna Frank di Pistoia è attesa da unastoricamente difficile. La Pvolo Prato infatti in casa del Volleynegli ultimi anni ha sempre sofferto e portato a casa pochi punti. Questo a prescindere dposizione in graduatoria delle due formazioni. Pistoia è in piena lotta per la salvezza.guida della squadra pistoiese c’è ora Vittorio Bertini, terzo allenatore stagionale, e la squadra nelle ultime quattro ha raccolto otto punti, tra l’altro vincendo a Calenzano e con Stia. Insomma,si troverà di fronte unaaffamata di punti salvezza. Attenzione particolare meritano la grinta e qualità dell’ex Massaro e l’attacco di ...

BOLZANO - Tentato omicidio in Alto Adige: una donna è stata trovata oggi, mercoledì 14 febbraio all'interno del garage di un condominio. La vittima, con ferite gravi ma ancora... (leggo)

Gara-trappola per l’Ariete. Attenti alla prova Fenice - Attenzione al derby in serie B2 femminile. L’Ariete stasera alle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia è attesa da una Gara storicamente difficile. La Pallavolo Prato infatti in casa del Volley Fenic ...lanazione

Verstappen: una qualifica come sul ghiaccio, pronto al recupero in Gara - Red Bull a sorpresa fuori dalla top 3 della qualifica Sprint del GP di Cina e Max Verstappen spiega i motivi del piazzamento: le gomme non hanno funzionato sulla RB20 ...autosprint.corrieredellosport

Megan Ria e Maddalena Svevi contro Antonella Fiordelisi a Pechino Express: “Falsa di mer*a” - Altro battibecco a Pechino Express tra Italia Argentina e Le Ballerine. Nella Gara a bordo di una bici, Antonella ha provato a fregare Megan e Maddalena facendole credere che il malus fosse in possess ...fanpage