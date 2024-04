Gabriele Albertini | Così Beppe Sala non risolverà i problemi dei vigili a Milano

(Di sabato 20 aprile 2024) In una città dove il degrado è aumentato, il turismo è da record, il traffico è nel caos e l’immigrazione è pesante, si contano appena tremila «ghisa», e in pochi controllano le strade (solo cinque pattuglie di notte). Il parere, e le proteste, di un già primo cittadino. Giuseppe, dal 2016 sindaco di, è alle prese con quella che, probabilmente, è la più vecchia e dura tra le grane municipali: il braccio di ferro con la Polizia locale. Sul sito del Comune c’è scritto che al 1° gennaio 2024 «il Corpo conta oltre tremila agenti sul territorio», ma in realtà non bastano. Per di più, tra loro i-che-vigilano sono una risicata minoranza. Il problema, a, è grave e antico: tra il 1997 e il 2006, alla guida di una giunta di centrodestra, aveva ...

