Futuro Zirkzee | emissari all’Olimpico per osservarlo - pronto un ingaggio da top player

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Napoli cerca il sostituto di Victor Osimhen:acclamato dai migliori club del mondo, la situazione. Il Napoli e Victor Osimhen si separeranno a fine stagione: il centravanti nigeriano dopo 4 stagioni saluta il capoluogo campano. Dopo aver rinnovato, nello scorso dicembre, nel suo contratto è stata inserita una clausola da 130 milioni di euro. Una cifra tonda e sostanziosa ma non impossibile da saldare interamente se ad interessarsi al giocatore sono i principali club d’Europa. Le big inglesi hanno pensato al colpaccio, su tutti l’Arsenal di Arteta che, però, ha reputato il cartellino troppo costoso per le casse dei Gunners. Intanto, prende sempre più quota la possibilità di vedere il numero 9 del Napoli sotto la Tour Eiffel. Victor Osimhen, infatti, sarebbea giocare per il Paris Saint-Germain, in veste di erede di Kylian Mbappè, ...