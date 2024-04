Futuro Lobotka - ci sono le big in pressing | il Napoli ha fatto la sua scelta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 aprile 2024) Tutti pazzi per Stanislav: big in pressione su di lui, ilha preso la decisione definitiva. Il2024/25 ripartirà dai propri punti fermi, su tutti Khvicha Kvaratskhelia. All’attaccante georgiano verrà proposto un rinnovo di contratto da capogiro che lo convincerà a sposare il nuovo progetto azzurro. Il prossimo mister avrà bisogno di rinforzi in diverse zone del campo. Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare ed l’obiettivo principale per la panchina rimane Antonio Conte. A lui come alla maggior parte degli allenatori di calcio andrebbe sicuramente a genio ladi confermare in mezzo al campo Stanislav. Il centrocampista slovacco anche quest’anno, nonostante le molteplici difficoltà vissute dall’intera squadra, è riuscito comunque a distinguersi dagli altri compagni. ...