Futsal - sfida all’Itria

(Di sabato 20 aprile 2024) Con la salvezza in A2 Elite matematicamente in tasca a due gare dal termine, laCesena sarà in campo oggi alle 16 a Martina Franca contro l’Itria, poi la chiusura del campionato il sabato successivo in casa con il Molise. I bianconeri, che hanno già salutato il brasiliano Nilmar tornato in patria e sono sempre privi dell’infortunato Venturini, dovrebbero avere a disposizione il bomber Gardelli di ritorno dal Guatemala dove ha giocato con la nazionale dominicana. È stata un’annata dura per la squadra cesenate che però ha ottenuto un risultato brillante nonostante fosse stata inserita nel girone B (trasferta più vicina a Roma, quindi ilpiù impegnativo sia a livello logistico che economico). Due rivoluzioni tra gli stranieri (cambiati tutti) sia in estate che a dicembre, un momento difficile a gennaio poi la squadra ha trovato la quadra e nelle ultime sette gare ne ...

