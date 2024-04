Frode fiscale oltre un milione evaso - in 4 verso il processo a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 - È stato vestendo i panni di rappresentanti legali, amministratori unici o amministratori di fatto di un triangolo di società operanti a vario titolo nel commercio di prodotti cosmetico-farmaceutici e ortopedici che, in concorso tra loro, quattro persone avrebbero per anni emesso fatture false per operazioni inesistenti, arrivando dunque a nascondere al fiscoune 200 mila euro di Iva complessiva mai versata. È questo quanto di cui vengono accusati un 27enne riminese, un 41enne nato in Italia ma residente a San Marino, un 60enne riminese e un altro uomo di 40 anni, anch’egli residente sul Titano. I quattro, finiti indagati nell’ambito di un’articolata inchiesta della Guardia di finanza, devono rispondere in concorso e a vario titolo di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture ...