Frasi sulla Giornata della Terra | le citazioni più belle per celebrare il nostro Pianeta

(Di sabato 20 aprile 2024) Era il 1962 quando si iniziò a parlare per la prima volta. Un’occasione per riflettere riguardo la necessità di preservare il, proteggendo ciò che di più straordinario possediamo. Una meraviglia che ci è stata donata e che per tanto, troppo tempo, non abbiamo rispettato. Nel 1969, di fronte alla fuoriuscita di petrolio da un pozzo a largo di Santa Barbara, fu chiaro che bisognava fare qualcosa e con urgenza. Di fronte a quell’enorme disastro naturale il mondo politico e l’opinione pubblica compresero che era necessario agire il prima possibile. Il 22 aprile del 1970, con la consapevolezza che “tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”, più di ...