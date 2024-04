Francini commenta la chiusura anticipata del suo programma

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo la notizia data da diverse testate, ieri pomeriggio anche la Rai attraverso un comunicato ufficiale ha confermato ladeldi Chiara‘Forte e Chiara: “Non ci sarà l’ultima puntata dello show Forte e Chiara, il terzo appuntamento della trasmissione non andrà in onda. Questo progetto è stato pensato per veicolare valori importanti, ma non ha raggiunto i risultati auspicati. Ringraziamo la conduttrice che ha dimostrato di essere un’artista professionale, che ha accettato una grande sfida“., la reazione alladi Forte e Chiara. A poche ore dal comunicato della Rai, è intervenuta anche Chiara. Lasul suo profilo Twitter ha ringraziato i telespettatori, sia quelli che hanno amato ...