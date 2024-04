FOTO Violento impatto nella serata in Irpinia - tre feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SS 90, denominata via Nazionale delle Puglie al Km.23, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nelun'auto sfondava una recinzione e si metteva in bilico su di un muretto che delimita la carreggiata, e l'altra finiva fuori strada ribaltandosi. Tre le persone a bordo dei due veicoli di cui un uomo rimaneva ferito e veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, e sul posto la Polizia ha effettuato i rilievi dell'incidente.