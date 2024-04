FOTO Torna l’incubo ladri in città - raid in in via Sinibaldo Tino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoad Avellino. Nella serata di venerdì – tra le 20 e le 21 – è finito nel mirino dei malviventi una villetta in Via, nelle vicinanze dello stadio”Partenio-Lombardi”. L’irruzione è avvenuta dopo la rottura di una finestra che dà sul giardino e perpetrando un autentico e brutale. Al momento dell’episodio delittuoso non vi erano i residenti in casa. Dopo la segnalazione dell’incidente, sono intervenute prontamente le volanti della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i necessari rilievi sul luogo del crimine. Non è la prima volta che la zona in questione viene presa di mira dai topi di appartamento. Dopo le verifiche di rito, la Squadra Mobile di Avellino ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. ...