FOTO – Inter - ecco la prima maglia 2024-2025 completa! Tutti i dettagli

(Di sabato 20 aprile 2024) Mentre l’si avvicina sempre di più alla conquista del ventesimo scudetto, arrivano nuove importanti indiscrezioni riguardo quella che sarà la nuovaper la stagioneunaimmaginefornita da FootyHeadlines. CONFERME – Nuovi importanti– potrebbero essere gli ultimi definitivi -, per quanto riguarda ladell’per la stagione. In base alle indiscrezioni raccolte dal sito Footy Headlines, il colletto della nuovaavrà una forma a “V”. C’è grande attesa soprattutto per scoprire quale sarà la nuovadella ...

2024-04-20 10:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com : Adesso non si tratta più di indiscrezioni ma di certezze, visto che ... (justcalcio)

Indiscrezioni sulla maglia home dell'Inter 2024-25 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

ESCLUSIVA FCInter1908 – Inter, ecco la nuova maglia home 2024/2025 - Dopo mesi di indiscrezioni, FcInter1908 è in grado di svelarvi in esclusiva come sarà la maglia home dell'Inter per la prossima stagione ...fcinter1908

Inter, vi sveliamo finalmente in esclusiva la nuova maglia della stagione 2024-25 FOTO - Adesso non si tratta più di indiscrezioni ma di certezze, visto che possiamo svelarvi con dovizia di particolari quella che sarà la prima maglia da gioco che.calciomercato