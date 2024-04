Forte e Chiara ma chiusa in anticipo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) La terza e ultima puntata del varietàprevista mercoledì prossimo non andrà in onda su Raiuno. Lo ha comunicato ieri la direzione Prime Time della Rai, ringraziando "Francini che ha confermato di essere una grande artista. Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali – ha spiegato in una nota di Viale Mazzini – non ha tuttavia prodotto risultati auspicati". Ovvero ha avuto ascolti troppo bassi rispetto alle aspettative: 1.784.000 spettatori e share del l’11.2% per la seconda puntata, il 17 aprile, battuta dalla fiction Vanina su Canale 5 e da Chi l’ha visto? su Raitre; 2.176.000 telespettatori con il 13,9% share per la prima puntata, il 10 aprile, anch’essa battuta da Vanina. "Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci ...