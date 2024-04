Formula1 - in Cina doppietta Red Bul - Verstappen 5 pole di fila

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (askanews) –della Red Bull con Max davanti a Perez nella qualifica del GP della. L’olandese coglie la quinta partenza al palo didella stagione con il tempo di 1’33?660 e sigla la 37esima della sua carriera, la 100esima alla Red Bull. La squadra di Milton Keynes si gode anche la seconda posizione di Sergio Perez, anche se il distacco dal tre volte campione del mondo lascia oltre tre decimi. Il messicano, però, centra il suo compito e si candida in modo sempre più convincente al rinnovo del contratto per il 2025. In secondariappare Fernando Alonso con l’Aston Martin: lo spagnolo ha confermato la prestazione della Sprin Shoot Out. L’asturiano si è sistemato con autorevolezza davanti alle due McLaren, con Lando Norris, quinto, davanti a Oscar Piastri, finalmente vicino al ...

