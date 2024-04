Formula Uno - Gp della Cina | t - streami -g, pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024)Uno, si corre inil quinto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tuttaRed Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche Un mostro. Un fenomeno. Non ci sono più aggettivi per descrivere quello che fatto stamattina Max Verstappen. Che all’alba italiana si è preso la Sprint Race, e poi si è preso anche la pole position del Gran Premio diche partirà domenica mattina. La prima fila è tutta Red Bull, perché alle spalle del fenomeno olandese si piazza Sergio Perez. E in terza posizione c’è uno straordinario Alonso. Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itIn secondo fila anche Piastri, che precede il compagno di squadra Lando Norris (andato lungo nella Sprint). E le Ferrari? Leclerc al sesto posto e Sainz al settimo. I due se le sono date di santa ragione nella gara corta, con un quarto posto preso dal ...