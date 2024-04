Formula 1 GP Cina - Vasseur | Abbiamo faticato molt - domani il podio è possibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Frederic, team principal della Ferrari, commenta ai microfoni di Sky Sport la prestazione della Rossa nelle qualifiche del Gran Premio di. Leclerc si è infatti classificato sesto, mentre Sainz ha conquistato la settima piazza dopo l’incidente in Q2: “E’ stata una sessione caotica,parecchio. Però stamattina avevamo un buon passo sulla lunga distanza,perso tanto tra la curva 1 e la 3, più del distacco dalla prima fila. Dobbiamo capire perché, visto che non era così stamattina in gara. Ci sono buone condizioni, è una questione di preparazione o di giro di lancio, non lo so. Certo che oltre il 70% del distacco è dovuto da quel fattore. Il. La gara è lunga, tutti hanno avuto un discreto degrado mentre noi eravamo in ...