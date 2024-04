Formia Donna di 25 anni trovata morta in un hotel | probabile suicidio

(Di sabato 20 aprile 2024)– Tragica scoperta in una stanza di unvicino alla stazione di. Il titolare della struttura ha trovato una ragazza di 25nella stanza che avrebbe dovuto lasciare venerdì mattina. La giovane, originaria di Marano, era arrivata ala sera precedente. Entrata in, aveva trascorso tutta la notte L'articolo Temporeale Quotidiano.

Tragedia in hotel in provincia di Latina: 25enne trovata morta nella sua stanza - La Donna presentava sul corpo evidenti segni di armi da taglio. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. Alloggiava in un albergo di Formia ...latinaquotidiano

Mistero sul ritrovamento di una ragazza di 25 anni trovata senza vita in una camera di un hotel - Tragica scoperta in un albergo a Formia, dove una giovane Donna è stata trovata senza vita, con circostanze ancora da chiarire.baritalianews

Misteriosa morte di una giovane 25enne in un motel di Formia: ipotesi suicidio in attesa dell'autopsia - Formia - Una tragedia ha scosso la tranquilla località balneare di Formia, nella provincia di Latina, dove una giovane Donna è stata trovata senza vita nella stanza di un motel. Il corpo della 25enne ...infooggi