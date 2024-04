Foligno - trasferta a Orte Trevi attende Nottoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) PERUGIA – In serie B maschile la Italchimici Intersistemisi presenta determinata a fare risultato alla cdel fanalino di coda Volley Club; i falchetti appoggiano gran parte del loro gioco sullo schiacciatore Luca Maracchia Dionisio Dipasquale che pare attraversare un buon momento. In serie B1 femminile sarà una Lucky Winddeterminata a fare risultato quella che si ripresenta davanti al pubblico del palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) per la sfida all’inseguitrice meno quotatani Capannori.