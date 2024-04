Firenze | Schmidt - mi candido per salvare la città

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - "Ho deciso di candidarmi sindaco perché amocon tutto il cuore e io non posso vederla trattata male", "la mia missione èla". Lo dice Eike, candidato sindaco dal centrodestra, intervistato dal Times., ex sovrintendente degli Uffizi per otto anni che l'anno scorso ha ottenuto la cittadinanza italiana, racconta di aver incontrato l'attuale premier due anni fa, per una visita al museo, e di aver trovato in lei un "interesse per gli studi della teologia medievale che non mi aspettavo". Il candidato sindaco spiega di aver accettato la proposta dal centrodestra anche perché nel programma politico di FdI e nelle azioni di governo di Giorgia Meloni c'è la dimostrazione che "è l'equivalente di qualsiasi partito conservatore che abbiamo in Europa o in Inghilterra, e ...