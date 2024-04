(Di sabato 20 aprile 2024) L'ex direttore degli Uffizi, ora candidato sindaco del capoluogo toscano per il centrodestra: "Votate per me" "Votate per me per renderedi"., ex direttore degli Uffizi, ora candidato sindaco del capoluogo toscano per il centrodestra, parla con il "" di Londra, che gli dedica un lungo articolo, dopo che già

(Adnkronos) – "Votate per me per rendere Firenze di nuovo grande". Eike Schmidt , ex direttore degli Uffizi, ora candidato sindaco del capoluogo toscano per il centrodestra, parla con il " Times " di ... (webmagazine24)

Firenze, Eike Schmidt al Times: "Voglio renderla di nuovo grande" - " Votate per me per rendere Firenze di nuovo grande". Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, ora candidato sindaco del capoluogo toscano per il centrodestra, parla con il "Times" di Londra, che gli ...adnkronos

Eike Schimdt presenta sua candidatura a sindaco sui social: Per una Firenze magnifica - (Agenzia Vista) Firenze, 16 aprile 2024 "Mi hanno chiesto di candidarmi da sindaco e ho accettato con entusiasmo e commozione, ma vorrei farlo assieme a voi per una Firenze magnifica", le parole di ...affaritaliani

Firenze: Schmidt, mi candido per salvare la città - Schmidt, ex sovrintendente degli Uffizi per otto anni che l'anno scorso ha ottenuto la cittadinanza italiana, racconta al Times di aver incontrato l'attuale premier due anni fa, per una visita al muse ...agi