(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 - Più di 25die oltre 1.500 eventi organizzati dal 2014 ad oggi nonostante il Covid, pochi numeri per raccontare la storia e l’evoluzione dei primi diecidi. Un’avventura partita proprio damercoledì 23 aprile 2014, una data cara a Umberto Montano, presidente e fondatore, e che ha ridato vita al primo piano dello storicocoperto di San Lorenzo, uno spazio di circa 3.000 metri quadri rimasto abbandonato per molto tempo e che grazie a questo progetto è tornato ad essere punto di riferimento per la città, riuscendo a conquistare fiorentini, turisti e appassionati da tutto il mondo. Da spazio in abbandono a luogo ricco di vita, ecco i numeri: oltre 1.000.000 di caffè ...

Alla Manifattura Tabacchi di Firenze il nuovo hub europeo per la ricerca sui Beni cultura li. Un grande centro di restauro di eccellenza, legato al Cnr, sarà ospitato in un edificio acquistato dalla ... (firenzepost)

Firenze, 25 milioni di visitatori in 10 anni: la festa del Mercato Centrale - Firenze, 20 aprile 2024 - Più di 25 milioni di visitatori e oltre 1.500 eventi organizzati dal 2014 ad oggi nonostante il Covid, pochi numeri per raccontare la storia e l’evoluzione dei primi dieci an ...lanazione

Buon compleanno Mercato Centrale: 10 anni fa nasceva a Firenze - Il 23 aprile il taglio della torta per il decennale del Mercato Centrale, partito dal primo piano di San Lorenzo per poi approdare a Roma, Torino e Milano. Per il decennale a Firenze in programma tant ...italiaatavola

Il fiorentino Ferragamo, il vincitore di Pechino Express e un progetto rock: alla scoperta di 'SLY The Band' - Edo Ferragamo con Andrea Belfiore per il nuovo progetto rock da oltre 2 milioni di visualizzazioni Metti un fiorentino tornato da New York, il vincitore di Pechino Express e la passione in comune per ...055firenze