Fiorenzuola-Padova oggi in tv | canale - orario e streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 20 aprile 2024) Alle 18:30 di, sabato 20 aprile,scenderanno in campo in occasione della trentasettesima giornata del girone A diC. A due turni dal termine della stagione regolare, ilè secondo in classifica con 73 punti, mentre laè terzultimo a quota 37. Per gli ospiti il tecnico Massimo Oddo ha fatto il punto sull’infermeria: “Belli sarà assente per un trauma distorsivo e non recupera. Crescenzi non c’è. Varas è da riportare a livello fisico e monitorare, ha qualche problemino che si trascina da un po’”. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite per il, mentre i padroni di casa sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 3-0 contro i rivali salvezza dell’Arzignano. C’è voglia di riscatto quindi in casa ...

Padova, a Fiorenzuola per restare sul pezzo e continuare a vincere in vista dei playoff - Secondo posto in cassaforte a 180' dalla fine, Oddo ritrova Liguori per la trasferta nel piacentino contro gli uomini di Tabbiani, in rincorsa per agganciare il treno playout ...padovaoggi

Serie A, Cagliari-Juventus: formazioni ufficiali. Le scelte di Ranieri e Allegri. Gli indisponibili della gara e i precedenti - Cagliari-Juventus: formazioni ufficiali. Le scelte di Ranieri e Allegri per la 33° giornata di Serie A TIM 2023/24. Indisponibili e precedenti.news.superscommesse

Padova, 23 convocati per il Fiorenzuola: prima chiamata per Targa - Per la gara di domani sul campo del Fiorenzuola, valida per la penultima giornata di regular season, il tecnico del Padova Massimo Oddo ha convocato 23 giocatori, Prima chiamata per il ...tuttoc