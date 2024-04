Finale scudetto - gara 2 | Monz - nulla è perso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) La Mint Vero Volleya si lecca le ferite dopo la sconfitta subita in-1 dellain casa della Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli sono stati sconfitti a testa alta da Simone Giannelli (eletto Mvp) e compagni ma resta l’amaro in bocca, sia per il primo set buttato via che per ilpunto a punto del quarto in cui non è mancato molto per meritarsi il tie-break. Per quelli che erano i presupposti, partendo dal livello degli avversari ma considerando anche e soprattutto la stanchezza che è stata accumulata nelle dieci partite giocate contro Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, c’è comunque da essere soddisfatti all’interno del Consorzio. La serie si preannuncia equilibrata anche se-2 in programma domani all’Opiquad Arena alle 15.15 sarà già decisiva in ...