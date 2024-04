Fighter - il Top Gun indiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr – Lo scorso anno aveva destato un certo stupore la vittoria agli Oscar per la miglior canzone originale al filmRRR, complice il successo in streaming e la fulminante coreografia dal sapore anticoloniale. Il film RRR prende le mosse da due figure di patrioti anti-inglesi degli anni Venti, romanzandoli quasi a livello di film supereroistico (il regista S.S.Rajamouli è uno specialista del genere epico-mitologico) tanto che nel finale i due protagonisti trasfigurano in R?ma e Hanuman, protagonisti del poema epico R?m?ya?a. Nonostante RRR fosse un film esagerato e dal forte contenuto patriottico e nazionalista si è fatto valere, oltre che al botteghino, sulle piattaforme di streaming occidentali. Sull’onda del successo di RRR arriva un altro recente campione d’incassi del cinema, ...