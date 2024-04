Fiera dei Librai - Popolizi - grigliate e mostre | il week-end in città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano ladeisul Sentierone, “L’albergo dei poveri” al Teatro Donizetti con Massimoo, il “Festival del porcel vs fritto misto di pesce” al piazzale Goisis,e altro ancora. Ecco gli appuntamenti promossi insabato 20 e domenica 21 aprile. BERGAMO SABATO 20 APRILE –deidi Bergamo: il programma dell’edizione 2024 – Torna il “Rally Prealpi Orobiche” – Vintage Kilo Sale Italy, al Daste Bergamo Spring Edition – Allo Spazio Caverna in scena “Il sapore delle castagne secche” – Prorogata la mostra di Yayoi Kusama a Palazzo della Ragione – Alla Galleria Michelangelo dialogo fra pittura astratta e figurativa – “La pittura come ...