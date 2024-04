Feuromed - Tajani scommette sul Sud come Hub energetico internazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) “Il Sud Italia può diventare il grande Hube penso al porto di Gioia Tauro. Il Sud può rappresentate il trampolino di lancio per la crescita economica non solo delle stesse regioni meridionali ma dell’intero Paese perché se cresce il Sud cresce tutta l’Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando, in video collegamento, a, il festival euromeditteraneo dell’economia che oggi si chiude a Napoli. “Noi stiamo lavorando affinchè non ci siano danni ai porti del Sud a causa di ciò che sta accadendo nel Mar Rosso”, ha proseguito. Che ha spiegato di aver voluto il G7 del commercioin Calabria “proprio perché voglio far apparire il Sud del Paeseuna realtà proiettata nel Mediterraneo, che è il mare del commercio, e far ...