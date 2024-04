Feltri durissimo con la sinistra | Ora le catene le hanno messe loro a Ilaria Salis per qualche voto…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) “Una trappola, che aporterà solo problemi”. Commenta così, Vittorio, oggi, sul Giornale, la candidatura alle Europee annuncia daitaliana e Vedi della professoressa italiana detenuta in Turchia per le aggressioni col martello ai militanti di estrema destra. Un caso che non doveva diventare “politico”, come più volte auspicato dal premier italiano Giorgia Meloni, ma che lo è diventato dopo la lotta per la conquista della “badierina”trae Pd, partito peraltro disprezzato dalla stessa “compagna”. Oggifa notare come la, dopo essersi dichiarato “dispiaciuto” nel vedere la detenutatrascinarsi nell’aula di tribunale con mani e piedi in ...