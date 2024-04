Fbi avverte | Hacker cinesi pronti a devastante attacco

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 aprile 2024) . Il gruppo isi è già infiltrato in alcune strutture Secondo il direttore dell’FBI, Christopher Wray, un gruppo di, noto come Volt Typhoon, è pronto a sferrare uncybernetico di ampia portata contro le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Secondo Wray gli“Sono riusciti a infiltrarsi in diverse società americane che operano in settori critici, come quello energetico o idrico”. Wray ha lanciato l’allarme durante un discorso alla Vanderbilt University, specificando che Volt Typhoon è già riuscito a infiltrarsi in diverse aziende americane che operano in settori cruciali, come quello energetico e idrico. L’FBI teme che glistiano aspettando il momento opportuno per scatenare un...