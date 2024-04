(Di sabato 20 aprile 2024)(Ancona), 20 aprile 2024 – Nuova truffa informatica: i tre responsabili, individuati dai poliziotti, avevano messo a segno almeno altri quaranta ‘colpi’. Tutto è iniziato nei primi giorni di marzo quando una fabrianese, dopo lunghe ricerche in internet, ha proceduto all’acquisto di alcune confezioni dibiologico perda cortile da un sito di una ditta del centro Italia per un valore complessivo di 700. La definizione dellavendita è avvenuta poco dopo concordando tempi e modi di consegna l telefono tramite l’utenza del venditore riportata nel sito. Alla fine della contrattazione, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, la fabrianese ha versato il prezzo della transazione mediante bonifico bancario nazionale. Poi è rimasta in attesa della consegna della merce, il cui ...

Fabriano (Ancona), 19 febbraio 2024 - Continua l'azione di prevenzione e repressione contro il fenomeno delle truffe che è in crescita sul territorio fabrianese. Sabato a Cerreto d'Esi si è svolto un ... (ilrestodelcarlino)

Fabriano (Ancona), 28 febbraio 2024 – Ancora truffe messe a segno in rete. Due quelle registrate e scoperte negli ultimi giorni: in un caso l’acquirente convinto di aver compra to una motosega ... (ilrestodelcarlino)

Fabriano, compra mangime bio per animali ma viene truffata per 700 euro - La polizia è arrivata ai responsabili: due uomini e una donna, tutti residenti in Toscana, i quali avevano già messo a segno quaranta colpi analoghi ...ilrestodelcarlino

compra un paio di scarpe ma è una trappola social: «Pagami di più o verranno a massacrarti» - Fabriano “Grande lusso”. Così aveva intitolato il suo profilo Instagram, in cui metteva in vendita vestiti e scarpe griffate. Uno specchietto per le allodole: ...corriereadriatico