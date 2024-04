FA Cup | Manchester City-Chelsea LIVE - le formazioni ufficiali | Foden contro Palme - Haaland non c'è

Dopo il weekend favorevole in Premier League, con Arsenal e Liverpool battuti in casa, per il Manchester City è arrivata la doccia fredda dei rigori che lo ha estromesso dalle semifinali di ... (infobetting)

Da United-Arsenal al derby di Liverpool: i replay storici - A Wembley va in scena la prima semifinale di FA Cup: City reduce dalla delusione europea col Real, Chelsea in serie positiva. Chi vince sfiderà in finale la vincente di Coventry-Man United, in ...sport.sky

FA Cup: Manchester City-Chelsea LIVE, le formazioni ufficiali: Foden contro Palmer, fuori Haaland - Dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League ai rigori contro il Real Madrid, il Manchester City allenato da Pep Guardiola torna in azione:.calciomercato

Clamoroso al Manchester City, dubbi su Guardiola: si libera un altro top - Il club di Manchester riflette sull’allenatore catalano dopo la delusione in Champions League contro il Real Madrid e ha pronta l'alternativa ...tuttosport