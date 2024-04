F1 - volano gli stracci tra Leclerc e Sainz Il team-radio eloquente del monegasco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) “Dobbiamo parlare. Lui Carlosndr sta battagliando con me più di tutti gli altri rivali”. Parole durissime di Charlesrilasciate in unmentre stava tagliando il traguardo della Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai il successo è andato a Max Verstappen, ma alle sue spalle qualcosa di importante è accaduto. Non stiamo parlando tanto del secondo posto di Lewis Hamilton o del podio di Sergio Perez, quanto del duello intenso, forse fin troppo, tra Carlose Charles. I due ferraristi nella gara odierna sono andati ai “ferri corti” con un corpo a corpo che, da un lato ha regalato emozioni a non finire al pubblico, dall’altro ha fatto vivere al...