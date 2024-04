F1 Sprint Race GP Cina 2024 - Verstappen | Sono soddisfatto Hamilton | Enorme passo avanti

A Shanghai Max rimonta dalla quarta posizione. Scintille in casa Ferrari, Charles rimonta Carlos: i due si sono anche toccati. Alle 9 le qualifiche (corriere)

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2024: Verstappen precede Hamilton e Perez, 4° Leclerc che passa Sainz - Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai il ...oasport

Leclerc e Sainz, scintille Ferrari in Cina: durissimo botta e risposta - Tensione in pista tra i due piloti della Ferrari durante lo Sprint Race in Cina quando Leclerc e Sainz sono quasi andati a contatto al tornantino di curva 14, a pochi giri dalla fine della gara. Lo sp ...tuttosport

Formula 1, nella Sprint che bufera tra Leclerc e Sainz: team radio di fuoco - Scintille tra i due piloti della Rossa dopo l'attacco di Charles e la difesa aggressiva di Carlos. Vince Verstappen, secondo Hamilton e terzo Perez ...corrieredellosport