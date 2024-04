F1 sprint race GP Cina 2024 - risultati e ordine di arrivo | vince Verstappen davanti a Hamilton

(Di sabato 20 aprile 2024) Ie l’didelladel GP dia Shanghai, quinto appuntamento del mondiale F1. Ottava vittoria in carriera su tredicidisputate per Max, che ha dominato come lui sa fare. Dopo i sorpassi ai danni di Alonso ed, ha fatto il vuoto alle sue spalle, tagliando il traguardo con un vantaggio in doppia cifra. Secondo posto per Lewis, che ha fatto il possibile, mentre la battaglia per il gradino più basso del podio ha visto prevalere Sergio Perez, capace di precedere le due Ferrari di Leclerc e Sainz. A punti anche le due McLaren di Norris e Piastri, insieme alla Mercedes di Russell.DI...

Continua il ricco weekend dei motori su Sky e in streaming su NOW con la Formula 1 e il ritorno delle quattro ruote in Cina dopo cinque stagioni di stop. Quello di Shangai sarà il primo Gran Premio ... (sportface)

Per la prima volta, una prima fila tutta britannica per una gara Sprint : Lando Norris e Lewis Hamilton guideranno lo schieramento in verde per il Gran Premio di Cina di sabato mattina. La ... (sport.periodicodaily)

La carica dei cinquemila. Spartan race da record. Fine settimana di corsa - Gubbio, l’evento oggi e domani. Partenza da piazza San Giovanni. Tre diversi percorsi lungo le vie cittadine: ecco come cambia la viabilità .lanazione

LIVE – Formula 1, GP Cina: la gara sprint in DIRETTA - La Formula 1 è pronta a disputare la prima gara sprint del 2024. Il Circus torna in Cina a quattro anni dall’ultima volta, con la pandemia da Covid-19 che ha impedito l’organizzazione dell’evento per ...sportface

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: tutto pronto per la sprint race! Norris dalla pole, Ferrari per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA sprint 04.53 Max Verstappen è il chiaro ed ovvio favorito di questa gara sulla ...oasport