F1 - pagelle sprint race GP Cina 2024 | Verstappen specialist - nervi tesi in casa Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Ledelladel Gran Premio didi Formula 1, vinta dal solito Max. Sul podio anche Lewis Hamilton e Sergio Perez, mentre le duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno completato la top 5 con tanto di scintille e un team radio polemico del monegasco. Solo sesto il poleman Norris, mentre Russell ha limitato i danni ed ha chiuso in zona punti. Di seguito i nostri voti ai protagonisti. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO MAX, voto 10: Su tredici spint disputate in carriera, l’olandese ne ha vinte otto. E’ riuscito a lasciare il segno anche a Shanghai, dove ha dominato in lungo e in largo pur partendo dalla quarta posizione. Una volta agguantato il primo posto ha fatto la voce ...