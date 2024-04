F1 oggi in tv - GP Cina 2024 | orari Sprint e qualifich - streami -g, programma Sky e TV8

(Di sabato 20 aprile 2024), sabato 20 aprile, seconda giornata del fine-settimana del GP della, quinta tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Unche prevede laRace e a seguire lee. Un format particolare in cui ieri sono andate in scena leQualifying. Un time-attack che si è tenuto su pista bagnata e favorevole alla McLaren del britannico Lando Norris, che ha preceduto la Mercedes dell’altro britannico Lewis Hamilton e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. Solo quarta la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e deludente le due Ferrari: quinto l’iberico Carlos Sainz e settimo il monegasco Charles ...

La F1 torna in pista e dopo 4 anni ritrova il Gran Premio della Cina che non si disputa dal 2019, quando a vincere fu Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà un weekend intenso che, con il nuovo format ... (today)

Il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1 va in scena sul circuito di Shanghai. Il Gran Premio di Cina torna a disputarsi quattro anni dopo l’ultima volta e le novità sono diverse. Per la ... (sportface)

Peste Suina, Martinelli (Assosuini): “Se crolla export a rischio settore prosciutto made in Italy” - (Adnkronos) – “Il rischio grosso che stiamo correndo è di perdere un settore importante, un’eccellenza del made in Italy. La Cina già non importa i nostri prosciutti da due anni, com e anche la Corea ...padovanews

F1. Sprint Race Gran Premio Cina 2024: la cronaca in diretta della gara da 100 km - Il weekend del Gran Premio della Cina 2024 procede con la Sprint Race, al via alle 05:00. La cronaca in diretta della gara da 100 km ...automoto

Formula 1 in Cina, la diretta live della Sprint Race - Alle 5 inizia la prima Sprint della stagione: Norris scatterà dalla prima posizione grazie alla pole conquistata ieri, tra pioggia e giri cancellati. Alle sue spalle il connazionale Hamilton seguito d ...sport.sky