F1 - Max Verstappen | Macchina davvero bella da guidare in qualific - è stato divertente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Max, dopo aver dominato la Sprint, completa un sabato perfetto e conquista la pole position per il Gran Premio di Cina 2024, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 37ma partenza al palo della carriera per l’olandese della Red Bull, che si è imposto ina con un margine di tre decimi sul compagno di squadra Sergio Perez e quasi mezzo secondo sull’Aston Martin di Fernando Alonso. “Dopo la Sprint abbiamo avuto qualche idea in più per l’assetto e laè andata ancora meglio ina. Sono sicuramente molto contento per come sono andate lehe. La vettura è statamoltoda. Anche nel Q3, quell’ultimo giro èbello. Sono contento di aver ...