F1 - Leclerc guarda avanti | In gara siamo da podi - recupereremo Con Sainz tutto chiarito

(Di sabato 20 aprile 2024) Una qualifica non soddisfacente per la Ferrari nel Gran Premio della Cina a Shanghai: dopo una buona Sprint in cui la Rossa ha recuperato con il passo, ci si attendeva un buon giro secco dopo le condizioni di bagnato particolari che avevano reso difficile la qualifica sprint. Invece il Cavallino Rampante arriva dietro alle due McLaren ed alla Aston Martin di Fernando Alonso, oltre alle due Red Bull. Partirà dalla sesta casella Charlesche ha parlato così ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggi nel primo settore è andata un po’ meglio, ma non posattribuire le motivazioni solo alla preparazione delle gomme, penso che da quel punto di vista abbiamo fatto uno step. Penso che più che nella preparazione delle gomme abbiamo sofferto le caratteristiche molto specifiche di questo primo settore e sapevo che ...

