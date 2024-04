F1 - Lando Norris | Macchina tirata al massim - ma la temperatura delle gomme è un problema

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Il sabato dinon è partito sicuramente come il pilota britannico sperava. In pole position nella Sprint Race del GP di Cina,non è riuscito a confermare la prima posizione in partenza, subendo l’attacco di Lewis Hamilton e finendo poi addirittura lungo alla prima curva. Una situazione che lo ha portato a scivolare molto indietro in classifica e a chiudere al sesto posto dietro anche alle due Ferrari. Con tanta voglia di riscatto il pilota della McLaren si è tuffato nelle qualifiche per la gara di domani, cercando di riprendere nuovamente la prima fila. Una fantastica battaglia nel Q3 conche ha concluso al quarto posto alla fine, ma davvero vicino al secondo posto di Sergio Perez e soprattutto al terzo di Fernando Alonso.è apparso comunque soddisfatto del suo ...