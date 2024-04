F1 | Gp Cina Vasseur Sessione caotica - domani sarà diverso

Il circus torna a Shanghai per la prima volta dalla pandemia SHANGHAI (CINA) - Un weekend con tante incognite. Dopo cinque lunghi anni la Formula 1 torna in Cina, per la prima volta dallo scoppio ... (ilgiornaleditalia)

Vasseur: "Problemi e qualifica deludente per la Ferrari, ma possiamo andare a podio" - Perfettamente in linea con i suoi piloti, anche Vasseur ovviamente non si è esaltato per il risultato della qualifica ma resta convinto che la Ferrari possa andare sul podio a Shanghai ...autosprint.corrieredellosport

F1, Gp Cina 2024. I due Carli fanno a sportellate mentre Verstappen passeggia - Ai tempi, remoti!, della mia giovinezza, il grande Renzo Arbore rese popolarissima una canzonCina interpretata dalle Sorelle Bandiera. Il ritornello faceva così: “Fatti in là, fatti in là, fatti più i ...msn

F1, Gp Cina, Vasseur: "Perso tanto in Curva 1 e Curva 3, ma abbiamo un buon passo gara" - Questa l'analisi del team principal Fred Vasseur dopo le qualifiche in Cina: "Abbiamo perso tanto tra Curva 1 e Curva 3, il 70% del distacco da Verstappen è in quel settore della pista. Dobbiamo capir ...napolimagazine